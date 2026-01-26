Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Проект по энергоэффективному освещению на двух станциях Южно-Уральской железной дороги успешно реализован.

2026-01-26 09:15
В 2025 году работники железной дороги Южного Урала завершили процесс обновления системы уличного освещения на станциях Челябинск-Южный и Оренбург. Этот проект был выполнен в рамках программы ОАО «РЖД» «Применение технологий экономии ресурсов в железнодорожном транспорте».

За два года вместо устаревших светильников было установлено 519 светодиодных ламп на станции Челябинск-Южный и 1843 – на станции Оренбург. Несмотря на меньшее потребление электроэнергии, замена увеличила уровень освещения на станциях, охватывающих территорию в 522 тыс. кв. м.

Обновленная система уличного освещения улучшила видимость не только на рабочих площадках работников железной дороги, но и на пассажирских платформах, железнодорожных переездах и пешеходных переходах через пути, расположенные в пределах этих станций.

Особенностью новой системы является интеллектуальное управление освещением, которое может работать как в автоматическом режиме, так и по определенным сценариям. Это позволяет удаленно включать и выключать группы светильников, индивидуально настраивать световой поток и быстро обнаруживать неисправности.

Базовый режим работы автоматически запускает и останавливает систему по расписанию без участия человека. Он учитывает сезон, продолжительность дня и местные условия, характерные для данной широты. Если в зависимости от характера выполняемых работ требуется выбрать определенный сценарий освещения, то оператор в режиме ожидания для каждой зоны станции устанавливает свой уровень яркости группы светильников. Это обеспечивает максимальный комфорт для работников, продлевает срок службы светильников и минимизирует потребление электроэнергии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

