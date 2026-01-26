В 2025 году на станциях Забайкальской железной дороги в специальные устройства было собрано около 42 тысяч единиц отработанной упаковки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году было собрано 41,8 тыс. единиц отработанной тары, включая пластиковые бутылки и алюминиевые банки, через фандоматы, расположенные на станциях Забайкальской железной дороги.

Наибольшее количество упаковочных материалов было собрано на станции Свободный в Амурской области, где за год посетители вокзала сдали 17 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В общей сложности на вокзалах Забайкальской железной дороги функционировало 6 автоматизированных пунктов по приему вторичного сырья на станциях Чита-2, Забайкальск, Свободный, Белогорск, Благовещенск и Чита-1.

За каждую сданную единицу тары пассажирам начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для получения бонусов при сдаче тары необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Стоит отметить, что в Забайкальском крае и Амурской области этот метод утилизации отработанной тары впервые начал применяться именно на вокзалах Забайкальской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.