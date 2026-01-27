В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии был установлен рекорд по транспортировке химических и минеральных удобрений - 18,85 млн тонн.

В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии был установлен новый рекорд по перевозке химических и минеральных удобрений - 18,85 млн тонн (в вагонах). Это на 2,6% больше, чем в предыдущем году, который также был отмечен как рекордный.

Экспортные перевозки удобрений через сухопутные пограничные переходы и морские порты возросли на 2,5% (было отправлено 14 млн тонн). Внутренние перевозки составили 4,8 млн тонн (+3,7% по сравнению с 2024 годом).

Также было отмечено удвоение объема перевозок удобрений в контейнерах – было погружено 0,6 млн тонн.

Рост перевозок происходит на фоне увеличения спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса.

Среди лидеров по отправке химических и минеральных удобрений по железнодорожной сети находятся предприятия Пермского края, основные станции погрузки – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

По итогам 2025 года Свердловская область входит в тройку лидеров страны по количеству отправленных за границу черных металлов по железной дороге: в вагонах и контейнерах отправлено 2,8 млн тонн (+25,5% к предыдущему году). Общий объем погрузки черных металлов на СвЖД в 2025 году составил 7,9 млн тонн.

РЖД активно сотрудничают с металлургическими компаниями, чтобы помочь увеличить доставку сырья и экспорт готовой продукции. Для эффективного управления поставками предоставляется услуга перевозки по графику с точным временем отправления и прибытия, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.