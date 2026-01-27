В 2025 году 8 водителей были привлечены к ответственности за аварии на железнодорожных переездах Северной железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году за нарушения на железнодорожных переездах Северной железной дороги было привлечено к ответственности 8 водителей: 4 из них из Архангельской области, а остальные - из Ярославской, Архангельской, Костромской областей и Республики Коми. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, им были назначены штрафы в размере от 5 до 50,8 тыс. рублей. В общей сложности, сумма штрафов, назначенных виновникам ДТП в 2025 году, достигла 139,3 тыс. рублей. Трое из них лишились водительских прав на срок от 15 до 18 месяцев, а по отношению к двум другим ведется административное расследование.

Ущерб, нанесенный подразделениям ОАО «РЖД» на территории Северной железной дороги, составил 47,8 млн рублей.

С начала года на Северной железной дороге произошло 13 ДТП. Все они были вызваны нарушением правил дорожного движения водителями, которые попытались пересечь железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие сигналы и игнорирование дорожных знаков.

Например, 11 июня на переезде станции Пречистое в Ярославской области грузовик столкнулся с грузовым поездом, состоящим из 40 вагонов. Водитель и бригада машинистов не пострадали. Ущерб для ОАО «РЖД» составил 20 тыс. рублей. Виновник ДТП был оштрафован на 5 тыс. рублей.

10 июля в Республике Коми на переезде между станциями Усть-Вымь и Разъезд 47 автомобиль ВАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Сыктывкар – Усинск. Водителя определили правоохранительные органы, он был лишен прав на 18 месяцев и оштрафован на 45 тыс. рублей.

Северная железнодорожная компания призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения. Несоблюдение этих правил представляет опасность не только для здоровья и жизни автомобилиста, но и ставит под угрозу пассажиров железнодорожного транспорта и членов экипажей локомотивов, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.