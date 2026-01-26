В 2025 году пассажиры станций Московской железной дороги скачали свыше 500 тыс. гигабайт данных.

14:09

В 2025 году путешественники и гости железнодорожных станций в Москве, Калуге, Курске, Рязани, Смоленске и Туле использовали 522,6 тыс. гигабайт данных через Wi-Fi, что на 46,4% (165,6 тыс. Гб) больше по сравнению с 2024 годом. В общей сложности к бесплатному интернету подключились свыше 1 млн людей. Они провели 1,9 млн сессий и отправили 44,9 тыс. гигабайт информации.

Среди московских вокзалов лидерами по объему загруженного трафика стали Восточный (78,6 Гб), Павелецкий (60,2 Гб), Ярославский (53,3 Гб) и Казанский (44,4 Гб), в регионах – Брянск-Орловский (61,9 Гб), Орел (46,3 Гб) и Курск (36,8 Гб).

Wi-Fi функционирует по принципу непрерывной авторизации: требуется однократная регистрация, после чего в любом месте, где предоставляется услуга, повторная авторизация не требуется, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.