Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году пассажиры станций Московской железной дороги скачали свыше 500 тыс. гигабайт данных.

2026-01-26 14:09
В 2025 году пассажиры станций Московской железной дороги скачали свыше 500 тыс. гигабайт данных.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году путешественники и гости железнодорожных станций в Москве, Калуге, Курске, Рязани, Смоленске и Туле использовали 522,6 тыс. гигабайт данных через Wi-Fi, что на 46,4% (165,6 тыс. Гб) больше по сравнению с 2024 годом. В общей сложности к бесплатному интернету подключились свыше 1 млн людей. Они провели 1,9 млн сессий и отправили 44,9 тыс. гигабайт информации.

Среди московских вокзалов лидерами по объему загруженного трафика стали Восточный (78,6 Гб), Павелецкий (60,2 Гб), Ярославский (53,3 Гб) и Казанский (44,4 Гб), в регионах – Брянск-Орловский (61,9 Гб), Орел (46,3 Гб) и Курск (36,8 Гб).

Wi-Fi функционирует по принципу непрерывной авторизации: требуется однократная регистрация, после чего в любом месте, где предоставляется услуга, повторная авторизация не требуется, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru