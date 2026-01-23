Количество удобных мест в бизнес-зале на железнодорожной станции Екатеринбург увеличилось.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Бизнес-зал на вокзале Екатеринбурга был обновлен и расширен, предоставив дополнительное комфортное место для отдыха или работы пассажиров в ожидании поезда. Новая секция на "антресольном" уровне оборудована отдельными модулями с рабочими местами и удобными креслами, что идеально подходит для тех, кто ищет уединение и возможность сконцентрироваться.

Бизнес-зал на вокзале Екатеринбурга пользуется большим спросом среди пассажиров: с момента его открытия в октябре 2025 года его услугами воспользовались около 5 тысяч человек.

Многофункциональное пространство, предназначенное для продуктивного времяпрепровождения в ожидании поезда, расположено на первом этаже восточного крыла здания вокзала Екатеринбург. Помещение площадью более 560 кв. м разделено на несколько тематических зон.

В зоне отдыха расположены комфортные мягкие диваны и кресла, широкоформатные телевизоры, а точечные светильники создают приятное мягкое освещение.

Для деловых встреч предусмотрена отдельная переговорная комната, а для детей - игровая зона. В зале также есть место для хранения ручной клади, гардероб и санузлы с душевыми кабинами. Питание предлагается по системе "шведский стол", включая традиционные горячие блюда, закуски, десерты, напитки и блюда уральской кухни.

В зале доступен быстрый Wi-Fi, что позволяет посмотреть любимый фильм или загрузить сериал для просмотра в пути.

Бизнес-зал открыт круглосуточно без выходных. Вместимость зала - более 70 человек. Ветераны Великой Отечественной войны и двое их сопровождающих могут воспользоваться услугами зала за символическую плату в 1 рубль, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.