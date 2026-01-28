Число травматизма людей в области движения поездов на Свердловской железнодорожной сети уменьшается в течение последних трех лет.

16:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии отмечается уменьшение числа инцидентов, связанных с нарушением гражданами правил безопасности на железнодорожных объектах, что приводило к ущербу их здоровью. За последние три года наблюдается снижение количества случаев травматизма. Профилактика травматизма в зоне движения поездов находится под постоянным наблюдением работников железной дороги.

Основные причины травм - это ходьба по рельсам, включая ходьбу в наушниках и капюшонах, которые мешают людям слышать сигналы приближающегося поезда, а также переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах. В 2025 году 58 человек получили травмы (это на 25% меньше, чем в 2024 году, когда также отмечалось снижение по сравнению с 2023 годом), из них 45 человек умерли.

Для формирования модели безопасного поведения у взрослых и детей на Свердловской железнодорожной линии разработан и внедрен план профилактических мероприятий. В 2025 году работники железной дороги провели более 20 информационных акций для пассажиров в электропоездах, на вокзалах и станциях. Во время проверок в местах незаконного перехода через железнодорожные пути вместе с сотрудниками транспортной полиции они объясняли нарушителям, почему их действия опасны для жизни.

Для детей и подростков сотрудники Свердловской железной дороги организовали более 2 тысяч тематических викторин, квестов и "уроков безопасности" в школах, библиотеках и во время экскурсий на предприятия железной дороги. Кроме того, работники железной дороги предложили детям принять участие в информационной работе: создать наглядные материалы, игры и печатные издания на тему безопасности, провести тематические занятия для своих сверстников.

СвЖД систематически применяет ряд технических решений для обеспечения безопасности граждан и модернизации инфраструктуры. В 2025 году было отремонтировано 24 пешеходных моста и восстановлено более 300 метров металлического забора вдоль железнодорожных путей. Освещение на платформах и пешеходных переходах было улучшено, а также обновлено более 190 тысяч предупреждающих табличек и знаков.

Свердловская железнодорожная магистраль напоминает о том, что железная дорога является зоной повышенного риска. Переходить железнодорожные пути разрешается только в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Недопустимо ходить по путям, прыгать на подножки движущегося поезда, перелазить через автосцепки между вагонами или забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо воздержаться от использования наушников и не отвлекаться на электронные устройства, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.