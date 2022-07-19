Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Железнодорожная на период реконструкции открылись временный мост и турникетные павильоны

2022-07-19 12:49
Временная пассажирская инфраструктура – мост и турникетные павильоны – открылась на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Она позволит пользоваться станцией на период реконструкции.

В настоящее время начались работы по демонтажу первой и второй платформ, а также старого пешеходного моста. Для прохода на действующие третью и четвертую платформы возведен временный мост из металлических конструкций с навесом от осадков и пандусами для маломобильных пассажиров. Турникетные павильоны установлены с обеих сторон железной дороги – улицы Советской и Лесопарковой. Они оборудованы кассами и навигацией.

В ходе реконструкции на станции Железнодорожная будет построен современный транспортно-пересадочный узел с новыми платформами, оборудованными навесами, и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

Параллельно ведется строительство нового остановочного пункта Ольгино, который расположен между станциями Кучино и Железнодорожная. Построено 90 м постоянной платформы, начались фундаментные работы по возведению конкорса. На период реконструкции Железнодорожной часть пассажиропотока переведена в Ольгино, где организована пересадка на общественный транспорт, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

