Корпорация "РЖД" запланировала более 4,3 тыс. дальнобойных поездов на праздничные даты в феврале и марте.

2026-01-28 13:00
Корпорация
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале и марте, в праздничные дни, холдинг «РЖД» планирует запустить более 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования для перевозки пассажиров. Из них более 2,2 тыс. поездов отправятся с 20 по 23 февраля, а более 2,1 тыс. поездов - с 6 по 9 марта.

Дополнительные поезда будут следовать:

  • из Москвы в Петрозаводск, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Ижевск, Саратов, Казань, Белгород;
  • из Санкт-Петербурга в Москву, Архангельск, Минск;
  • из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Розу Хутор и другие направления.

Включая поезд № 218/217 Москва – Петрозаводск для тех, кто не успел увидеть северное сияние и насладиться зимними красотами Карелии в новогодние праздники. Отправления из Москвы запланированы на 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, а обратно - 23 февраля, 1, 9, 15, 22, 29 марта.

В международном сообщении будет дополнительный поезд № 249/250 Санкт-Петербург – Минск. Отправления из Санкт-Петербурга состоятся 20 февраля и 6 марта, а из Минска - 21 февраля и 7 марта.

В праздничные дни также будут работать более десятка туристических поездов: «По Золотому кольцу», «Серебряный маршрут», «В Карелию», «Зимняя сказка», «Выходные в Домбае», «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «Диоскурия», Рускеальский, Переславский и Уральский экспрессы и т. д. Подробности о турпоездах холдинга «РЖД» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Путешествуй с РЖД».

Отметим, что «РЖД» постоянно мониторит спрос на перевозки. Если будет техническая возможность, будет принято решение о добавлении вагонов в составы и назначении дополнительных поездов.

Предполагается, что наибольшее количество пассажиров отправится 20 февраля и 6 марта.

