Число аварий на железнодорожных переходах продолжает быть большим

2026-01-28 11:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году из-за ошибок водителей на железнодорожных переездах случилось 197 аварий с участием железнодорожного транспорта. Это на 1% больше, чем в 2024 году (196 аварий).

Наиболее частой причиной аварий становится грубое нарушение водителями ПДД. Большинство происшествий произошло на территории Северо-Кавказской (35 случаев) и Московской (29 случаев) железных дорог.

В 2025 году в результате аварий пострадали 112 человек (146 человек в 2024 году), из которых 33 скончались (46 человек в 2024 году).

ОАО «РЖД» призывает водителей быть бдительными, строго следовать ПДД, не ставить под угрозу свою жизнь и жизни окружающих!

