Инженерные сооружения на Красноярской железнодорожной магистрали специально созданы для обеспечения безопасности горных участков пути от снежных обвалов.

2026-01-28 11:27
Защиту от снежных лавин на горных участках в Хакасии и Кемеровской области обеспечивает Красноярская железная дорога.

Особое внимание уделяется участку от Бискамжи до Междуреченска, где рядом с горными склонами Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна находится 18 лавиноопасных зон. В этом году там высота снежного покрова достигает 2,5 м, что больше, чем в прошлом году.

Безопасность движения поездов обеспечивают специальные инженерные сооружения, подготовленные железнодорожниками в рамках комплексных профилактических мер перед зимним сезоном.

Например, на участке Лужба – Чарыш было усилено противолавинное сооружение – железобетонный навес над путями длиной более 840 м, защищающий их от схода снега.

Более 20 опор – несущие элементы конструкции – были проверены с помощью специального оборудования и усилены дополнительными металлическими элементами для увеличения устойчивости к нагрузкам.

Все участки КрасЖД, расположенные рядом со скалами, оснащены снегоулавливающими заборами и специальными щитами для выдувания снега. Они установлены на склонах в местах возможного образования лавин.

Стоит отметить, что противолавинная станция КрасЖД выполняет важную функцию: ее специалисты проводят мониторинг горных склонов (измеряют высоту снежного покрова, его температуру и плотность, угол наклона снежного слоя), а также отслеживают погодные условия и скорость ветра.

На данный момент ситуация на лавиноопасных участках Красноярской железной дороги стабильна. Предполагается, что лавиноопасный сезон начнется в феврале-марте. Если будет риск лавины, будет принято решение о проведении искусственного спуска снега с помощью специально организованных взрывов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

