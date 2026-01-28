Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала февраля 2026 года число пригородных электропоездов на маршруте Липецк – Грязи-Воронежские на Юго-Восточной железнодорожной линии возрастет.

2026-01-28 11:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 февраля 2026 года, для транспортировки работников ОЭЗ «Липецк» и жителей Липецкой области будет запланировано 7 пригородных поездов на маршруте Липецк – Грязи-Воронежские (2 из них уже функционируют с декабря 2025 года). Из общего числа, 9 поездов будут работать ежедневно:

  • № 6201 Грязи Воронежские – Липецк, отправка с Грязи-Воронежские в 06:59, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 07:10 и в Липецк в 07:39;
  • № 6202 Липецк – Грязи-Воронежские, отправка с Липецк в 07:04, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 07:30 и в Грязи-Воронежские в 07:48;
  • № 6203 Грязи-Воронежские – Липецк, отправка с Грязи-Воронежские в 08:29, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 08:40 и в Липецк в 09:09;
  • № 6204 Липецк – Грязи-Воронежские, отправка с Липецк в 08:05, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк 08:31 и в Грязи-Воронежские в 08:47;
  • № 6206 Липецк – Грязи-Воронежские, отправка с Липецк в 18:49, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 19:18 и в Грязи-Воронежские в 19:32;
  • № 6207 Грязи-Воронежские – Липецк, отправка с Грязи-Воронежские в 19:02, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 19:13 и в Липецк в 19:42;
  • № 6208 Липецк – Грязи-Воронежские, отправка с Липецк в 20:11, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 20:37 и в Грязи-Воронежские в 20:51;
  • № 6209 Грязи-Воронежские – Липецк, отправка с Грязи-Воронежские в 20:12, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 20:29 и в Липецк в 20:58;

в рабочие дни:

  • № 6205 Грязи-Воронежские – Липецк, отправка с Грязи-Воронежские в 17:09, прибытие на о. п. ОЭЗ Липецк в 17:20 и в Липецк в 17:49.

Рабочие из Липецка и Грязей могут добираться до предприятий специальной экономической зоны согласно расписанию поездов, которое учитывает сменность рабочего графика.

В конце прошлого года на территории СЭЗ «Липецк» была создана остановка. Этот проект был осуществлен после рабочего совещания между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и руководителем ЮВЖД Игорем Наталенко.

Более подробную информацию о расписании можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ЮВЖД.

