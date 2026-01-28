По результатам 2025 года, Свердловская железнодорожная сеть провела модернизацию более 300 км трассы.

В 2025 году было проведено обновление 330,4 км путей на Свердловской железной дороге, включая замену 146 стрелочных переводов. Ремонтные работы были выполнены на Транссибе и рокадных направлениях, включая Свердловскую и Тюменскую области, Пермский край, ХМАО – Югру и ЯНАО.

Капитальный ремонт, включающий полный цикл работ – от очистки щебеночного балласта до укладки рельсовых плетей, был выполнен на участках общей протяженностью более 200 км. Впервые был уложен бесстыковой «бархатный» путь на 48 км. Это перегоны Лобва – Коптяки, Березит – Кедровка, Утес – Заготовка, Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая. В результате доля бесстыкового пути на СвЖД составила 72,8% от общего числа главных путей.

Замена шпал, рельсов и скреплений, очистка щебеночного балласта и выправка пути были выполнены на участках общей протяженностью более 100 км.

Плановый ремонт помогает улучшить безопасность и надежность инфраструктуры, а также увеличить допустимые скорости движения. В результате работ, проведенных в 2025 году, скорость движения для пассажирских поездов была увеличена на участках общей протяженностью 31,4 км, для грузовых – на 11,6 км.

В сезон путевых работ также было обновлено инженерное оборудование. В 2025 году был выполнен капитальный ремонт верхнего строения металлических железнодорожных мостов через реки Карпынгъега, Ук, Тобол, Малый Юмыш, Сын и Тыдылъяха. На этих объектах были уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.