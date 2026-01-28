Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году по Горьковскому направлению было транспортировано свыше 2,6 тыс. домашних животных без присутствия их хозяев.

2026-01-28 09:23
В 2025 году более 2,6 тыс. людей воспользовались услугой АО «ФПК» по перевозке домашних питомцев без присутствия хозяев в поездах дальнего следования, следующих по Горьковской железнодорожной магистрали.

Среди наиболее необычных пассажиров были ящерицы и декоративные моллюски, но большинство хозяев предпочитают отправлять в путешествие своих кошек и собак под присмотром проводников. Эта услуга особенно популярна среди жителей Нижнего Новгорода и Кирова.

Для перевозки допускаются только здоровые домашние животные из разрешенных категорий. Оформление перевозочного документа происходит в специализированных багажных кассах. Во время всего пути животные находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере, имея доступ к еде, воде и лотку.

Вместе с питомцем необходимо отправить все необходимые документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т.д.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, а также абсорбент для поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во время путешествия следят проводники пассажирских вагонов.

Подробную информацию о правилах предоставления услуги можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

