Первый поездка нового туристического поезда «Космические выходные» от холдинга «РЖД» состоится 1 мая.

2026-01-27 14:38
В честь 65-летия первого космического полета человека, который мы отмечаем в этом году, холдинг «РЖД» представляет новый туристический маршрут под названием «Космические выходные».

Первый рейс отправится из Москвы 1 мая 2026 года в 21:10. Маршрут поезда пройдет через Самару, Оренбург и Саранск, а возвращение в Москву запланировано на 5 мая в 11:15.

Поезд будет состоять из СВ, купейных и плацкартных вагонов, оснащенных всем необходимым для комфортного путешествия. Также предусмотрен вагон-ресторан.

За три дня путешествия туристы смогут узнать много нового о космосе, посетить музей «Самара Космическая» и музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных, сфотографироваться с ракетой-носителем Р-7 «Союз» и памятником космическому кораблю «Энергия-Буран» и многое другое.

Кроме космических достопримечательностей, путешественникам предлагается:

  • пройтись по Софийской набережной и сделать речную прогулку по Волге в Самаре;
  • посетить производство известных оренбургских платков и Музей Мстислава Ростроповича в Оренбурге;
  • ознакомиться с творчеством Степана Эрьзи, известного как «русский Роден», и попробовать мордовскую кухню в Саранске и многое другое.

Билеты на туристический поезд «Космические выходные» можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» в разделе «Путешествуй с РЖД». Для того чтобы увидеть как можно больше интересных мест, можно дополнительно купить экскурсионный тур или заказать отдельные экскурсии.

