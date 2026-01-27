Руководство Дальневосточной железнодорожной системы и Приморского региона подвели итоги совместной деятельности.

10:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Владивосток глава ДВЖД Евгений Вейде и глава Приморского края Олег Кожемяко провели обсуждение результатов совместной деятельности в 2025 году и обсудили планы на будущее сотрудничество.

Обе стороны подчеркнули значимость портов и международных пограничных переходов в системе грузоперевозок в Приморье. Благодаря улучшению портовой инфраструктуры и совершенствованию транспортных технологий железнодорожниками, в прошлом году удалось увеличить объем выгрузки в портах на 4% по сравнению с 2024 годом.

ДВЖД и правительство края успешно сотрудничают в области пригородных пассажирских перевозок. В 2025 году количество перевезенных электропоездами людей превысило 6 млн (+12,5% по сравнению с предыдущим годом). Для предоставления качественных транспортных услуг населению, парк подвижного состава регулярно обновляется. В настоящее время парк электропоездов состоит из 25 составов, включая 16 современных ЭП3Д. В 2026 году планируется приобретение еще одной 6-вагонной электрички этой серии.

Дальневосточная железная дорога оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие региона, будучи одним из крупнейших работодателей и основным налогоплательщиком в регионе. В 2025 году в бюджеты всех уровней Приморского края было перечислено более 3,8 млрд рублей в виде налогов и других платежей, что на 7,6% больше, чем в 2024 году.

В 2025 году мобильный консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» посетил 22 станции в регионе, где более 3,2 тыс. жителей получили квалифицированную медицинскую помощь и консультации. В этом году медицинский поезд продолжит свою работу в Приморье.

Встреча завершилась подписанием договора между ОАО «РЖД» и правительством Приморского края о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на период 2026–2028 годов. Данное соглашение направлено на повышение транспортной доступности, логистической эффективности и улучшение качества жизни в регионе, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.