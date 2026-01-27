В 2025 году тур на "Свияжский город-остров" стал наиболее востребованным железнодорожным путешествием в Татарстане.

Почти 30 тысяч человек воспользовались услугами пригородных туристических поездов, которые принадлежат АО «Содружество» и курсируют по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, в 2025 году.

Самым востребованным пригородным железнодорожным туром в Татарстане стало путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». В прошлом году по этому направлению было совершено более 160 рейсов, на которых перевезли около 5 тысяч человек.

Пассажиры данного мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до станции Свияжск, после чего пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предусмотрены различные программы, тематические мероприятия и обзорные экскурсии.

Тур в Кукмор пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где делают известные местные валенки. Также популярен маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан», который позволяет туристам побывать в старинной крепости, узнать о традициях татарского народа и погрузиться в быт людей, живших на этих землях много веков назад.

Лидером пригородного железнодорожного туризма в Удмуртской Республике является путешествие на ретропоезде «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск. В 2025 году этот состав на паровозной тяге совершил 56 рейсов и перевез около 7 тысяч человек.

В 2026 году на Горьковской железной дороге начнет курсировать новый ретропоезд на паровозной тяге «Купеческий экспресс». Он будет следовать по маршруту Ижевск – Сарапул с 11 по 15 и с 18 по 23 февраля. «Чайковский экспресс» возобновит свои рейсы по маршруту Ижевск – Воткинск с 25 февраля по 1 марта.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайте ОАО «РЖД» и АО «Содружество», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00. Информацию можно получить и в справочной службе на железнодорожных станциях, а также в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.