В 2025 году было создано 78 новых маршрутов для контейнерных поездов на Московской железной дороге.

В 2025 году на территории Московской железнодорожной сети было разработано 78 новых маршрутов для контейнерных перевозок с целью расширения их географического охвата. В рамках сервиса «Поезд по расписанию» было отправлено 412 контейнерных поездов по этим маршрутам, перевезено более 400 тыс. тонн разнообразных грузов. Маршруты пролегают до станций назначения в Центральном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Отправка контейнерных поездов по расписанию осуществляется на 26 станциях МЖД. За 2025 год было отправлено 6,2 тыс. контейнерных поездов по 288 разным направлениям и перевезено 5,9 млн тонн грузов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД сообщила, что отправка контейнерных поездов в рамках сервиса «Поезд по расписанию» позволяет сократить оборот вагонов, ускорить доставку груза и повысить надежность перевозки.