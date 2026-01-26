Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году было создано 78 новых маршрутов для контейнерных поездов на Московской железной дороге.

2026-01-26 10:27
В 2025 году было создано 78 новых маршрутов для контейнерных поездов на Московской железной дороге.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на территории Московской железнодорожной сети было разработано 78 новых маршрутов для контейнерных перевозок с целью расширения их географического охвата. В рамках сервиса «Поезд по расписанию» было отправлено 412 контейнерных поездов по этим маршрутам, перевезено более 400 тыс. тонн разнообразных грузов. Маршруты пролегают до станций назначения в Центральном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Отправка контейнерных поездов по расписанию осуществляется на 26 станциях МЖД. За 2025 год было отправлено 6,2 тыс. контейнерных поездов по 288 разным направлениям и перевезено 5,9 млн тонн грузов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД сообщила, что отправка контейнерных поездов в рамках сервиса «Поезд по расписанию» позволяет сократить оборот вагонов, ускорить доставку груза и повысить надежность перевозки.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru