С 21 июля количество пассажирских поездов в сообщении с Калининградом будет увеличено

В связи с возросшей популярностью курортов Калининградской области и большим спросом на билеты в сообщении с Калининградом холдинг «ЖД» по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначает дополнительный поезд № 148/147 сообщением Калининград – Москва.
Поезд будет курсировать трижды в неделю:
Билеты появятся в продаже в ближайшее время.
Напоминаем, что на сегодняшний день в сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда: фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 359/360 Адлер – Калининград.
Российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 250 пассажиров в одном составе.