С 21 июля количество пассажирских поездов в сообщении с Калининградом будет увеличено

2022-07-19 09:10
В связи с возросшей популярностью курортов Калининградской области и большим спросом на билеты в сообщении с Калининградом холдинг «ЖД» по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначает дополнительный поезд № 148/147 сообщением Калининград – Москва.

Поезд будет курсировать трижды в неделю:

  • отправление из Калининграда в 16:03 по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября;
  • отправление из Москвы в 22:58 по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Напоминаем, что на сегодняшний день в сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда: фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 359/360 Адлер – Калининград.

Российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 250 пассажиров в одном составе.

