На праздничные дни в феврале и марте запланированы дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга и Перми до Москвы.

В ответ на увеличенный интерес пассажиров к поездкам во время праздничных выходных в феврале и марте, на Свердловской железнодорожной линии назначены дополнительные дальнобойные поезда. Они будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, соединяющим регионы с Москвой.
Поезд № 229 Пермь – Москва отправится из Перми 19 февраля и 5 марта в 11:21, поезд № 239 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 23 февраля и 9 марта в 05:19. Поезд № 240 Москва – Екатеринбург отправится из Москвы 20 февраля и 6 марта в 21:05, поезд № 230 Москва – Пермь отправится из Москвы 24 февраля и 10 марта в 21:05.
Дополнительные поезда будут состоять из купейных и плацкартных вагонов. В составах предусмотрены места для пассажиров с детьми, а также для лиц с ограниченными возможностями, имеются специализированные багажные купе, предоставляется услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.
В общем, для перевозки пассажиров в праздничные выходные февраля и марта холдинг «РЖД» назначил более 4,3 тыс. регулярных и дополнительных дальнобойных поездов, из них более 2,2 тыс. поездов отправятся в период с 20 по 23 февраля и более 2,1 тыс. поездов – с 6 по 9 марта.
Дополнительные поезда будут следовать:
Напоминаем: холдинг «РЖД» постоянно мониторит спрос на перевозки. При возможности будет принято решение о расширении количества вагонов в составах, а также о назначении дополнительных поездов. Предполагается, что наиболее загруженными датами отправления пассажиров станут 20 февраля и 6 марта.
Информацию о расписании и покупку билетов можно осуществить на официальном веб-ресурсе ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожного вокзала, как сообщили в отделе корпоративных связей СвЖД.