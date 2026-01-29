В 2025 году в Нижнем Новгороде "Городская электричка" осуществила перевозку свыше 1,3 миллиона пассажиров.

10:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 1,35 млн человек воспользовались услугами "Городской электрички" в Нижнем Новгороде.

С 2013 года реализуется проект Горьковской железной дороги и АО «ВВППК», который позволил объединить железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города.

"Городская электричка" в столице Приволжья следует по двум маршрутам - сормовскому и приокскому.

Наибольшим спросом пользуется первая сормовская линия, по которой за прошлый год было перевезено 674 тыс. пассажиров. Этот маршрут включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. В часы пик отправление электричек происходит каждые 15 минут.

Вторая сормовская линия пролегает от станции Починки до станции Варя. Здесь утром и вечером (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) организовано тактовое движение электропоездов. Поезда отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневное время (с 10:00 до 14:00) электрички ходят каждые 40 минут. По этому маршруту было перевезено 518 тыс. человек.

Приокская линия охватывает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Просп. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются с Проспекта Гагарина каждый час. В 2025 году на этом направлении было перевезено 154 тыс. пассажиров.

Остановки "Городской электрички" расположены рядом с остановками городского общественного транспорта для удобства пересадки.

В "Городской электричке" при использовании транспортной карты "Ситикард" применяется тариф "Электронный кошелек 60 и 90 минут" для пересадок между станциями, находящимися в пределах городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на веб-сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "ВВППК", в клиентском центре ОАО "РЖД" по номеру телефона: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.