На платформе Лосиноостровская Московской железной дороги была проведена профилактическая акция по обеспечению безопасности.

2026-01-29 09:42
На Лосиноостровской станции Ярославского направления Московской железнодорожной линии был проведен профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности.

Выбор данной станции был обусловлен инцидентом, произошедшим в январе текущего года, когда два человека получили смертельные травмы на участке между Лосиноостровской и Мытищами, нарушив правила безопасности на железнодорожных путях.

Сотрудники Московской железной дороги вместе с представителями Следственного комитета и транспортной полиции напомнили пассажирам и пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасности на территории железнодорожных объектов.

Во время мероприятия были даны разъяснения о причинах, по которым недопустимо пересекать пути в неположенных местах, игнорировать светофорные сигналы и звуковые предупреждения, а также находиться рядом с путями в наушниках и с надетым капюшоном. Был уделен особый акцент на проблему зацепинга. Участникам рейда были вручены специальные памятки по безопасности.

Московская железная дорога в сотрудничестве с представителями правоохранительных структур и органов местного самоуправления регулярно организует профилактические рейды для снижения уровня травматизма. Помимо рейдов, проводятся уроки безопасности в образовательных учреждениях, а также организуются экскурсии для школьников на железнодорожные предприятия.

МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, переходить пути только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора, не пользоваться наушниками и мобильными телефонами при пересечении путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

