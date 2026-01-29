Почти двукратное увеличение интернет-трафика через бесплатный Wi-Fi на станциях Северной железной дороги было зафиксировано в 2025 году.

16:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году посетители станций Северной железной дороги использовали бесплатный Wi-Fi для загрузки и отправки 408,5 тыс. гигабайт данных, что на 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

Количество людей, пользовавшихся бесплатным интернетом на станциях, увеличилось в 2,2 раза за последний год, достигнув более полумиллиона.

Станции Иваново, Нерехта и Ярославль-Главный были наиболее активно используемыми для подключения к интернету и генерировали наибольший объем трафика.

36 станций Северной железной дороги оборудованы беспроводным доступом в интернет, включая Архангельск, Буй, Великий Устюг, Вельск, Вологда, Воркута, Галич, Данилов, Иваново, Инта, Исакогорка, Кинешма, Княжпогост, Коноша, Кострома, Котлас-Южный, Лабытнанги, Мантурово, Микунь, Нерехта, Няндома, Переславль-Залесский, Печора, Плесецкая, Ростов-Великий, Рыбинск, Северодвинск, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Череповец, Шарья, Шуя, Ярославль-Главный, Ярославль.

Для доступа к бесплатному Wi-Fi на станциях требуется однократная авторизация. После этого устройство пользователя будет автоматически подключаться к сети на любой станции.

Проект по обеспечению беспроводного доступа в интернет на станциях и вокзалах реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеком» с 2015 года. На данный момент более 480 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры обеспечены этим сервисом. В 2025 году бесплатным Wi-Fi на станциях и вокзалах сети РЖД воспользовались более 13,5 млн раз, что на 57% больше, чем в 2024 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.