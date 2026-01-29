В 2025 году станции Северной железной дороги обработали свыше 30 тыс. небольших посылок.

16:54

В 2025 году было отправлено свыше 19 тыс. и получено около 13 тыс. небольших посылок через сервис экспресс-доставки «От вокзала к вокзалу» на станциях Северной железнодорожной сети.

Примерно 9 тыс. раз малые отправления, такие как конверты и бандероли, доставлялись в Ярославль, Архангельск, Усинск, Ухту и Воркуту. Самыми активными отправителями стали Ярославль-Главный, Вологда, Сыктывкар, Ухта, Архангельск (более 6,5 тыс.).

Посылки доставляются на станции ближайшими пассажирскими поездами. Эта услуга доступна на 30 станциях Северной железнодорожной сети.

Сейчас пункты приема и выдачи работают на станциях Архангельск, Буй, Вельск, Вологда, Воркута, Галич, Данилов, Иваново, Инта, Исакогорка, Кинешма, Княжпогост, Коноша, Кострома, Котлас-Южный, Лабытнанги, Микунь, Няндома, Печора, Плесецкая, Рыбинск, Северодвинск, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Череповец, Шарья, Ярославль-Главный, Ярославль-Московский.

Для отправки малогабаритных посылок (весом до 10 кг и размерами не более 150 см в сумме по трех измерениям – высоте, длине и ширине) необходимо предъявить паспорт и обратиться к дежурному помощнику начальника станции. Он предоставит информацию о пунктах приема и выдачи, поможет рассчитать стоимость отправки посылки, сообщили в службе корпоративных коммуникаций РЖД.