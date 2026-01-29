В 2026 году объем грузов, перевозимых по сети РЖД, должен достигнуть 1 млрд 132 млн тонн.

Вопрос о том, как достичь целей нового года с помощью совместных усилий, был обсужден на рабочем собрании главы РЖД Олега Белозёрова с ведущими грузоотправителями страны. Представители Минтранса, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза также присутствовали на совещании.

Основной темой встречи было открытое обсуждение с грузоотправителями и грузополучателями возможных действий, которые в текущих экономических условиях помогут обеспечить перевозку дополнительных объемов грузов и более эффективно использовать существующие возможности железнодорожной сети.

«В условиях замедления экономики снижение погрузки является закономерным. Однако в некоторых сегментах мы видим рекордные показатели. Важной задачей является управление пустыми вагонами и повышение дисциплины планирования перевозок. Мы стремимся к открытому диалогу, понятным решениям и совместной ответственности за результат», - заявил Олег Белозёров.

На сети сохраняется избыток подвижного состава: парк превышает 1,4 млн единиц, из которых не менее 200 тыс. вагонов являются лишними. Систематическая совместная работа с операторами подвижного состава по повышению эффективности использования погрузочных ресурсов принесла заметные результаты.

По итогам 2025 года оборот вагона на инфраструктуре РЖД сократился до 13,58 суток (-0,72 суток по сравнению с 2024 годом), участковая скорость увеличилась на 8,4%. К концу года доля груженых отправок, доставленных в установленный срок, достигла 99%.

Особое внимание было уделено проблеме «надутых» заявок. В прошлом году грузоотправители подали заявки на перевозку 2 млрд 251 млн тонн при фактически погруженных 1 млрд 115,8 млн тонн. Из-за завышенных планов по ряду направлений не был принят значительный объем груза.

Олег Белозёров подчеркнул, что они готовы тщательно анализировать причины недостаточной загрузки в каждой конкретной ситуации и вместе с грузоотправителями искать наилучшие решения для всех сторон.

РЖД предложила следующие меры:

анализировать сложные ситуации, возникающие в местах массовой загрузки и разгрузки, с целью поиска технологических решений для перераспределения грузопотоков и предотвращения применения обычных ограничений;

изучить возможности дополнительной настройки норм адресации пустых вагонов, чтобы исключить случаи замедления перевозок специализированного подвижного состава;

применять гибкий подход к формированию контейнерных поездов, позволяя отправку по ряду направлений с резервами составами от 57 до 71 вагона.

Заместитель министра транспорта России Алексей Шило, принимавший участие во встрече, отметил, что перевозка грузов железнодорожным транспортом находится под особым контролем правительства. Минтранс информирует ведомства о потерях в загрузке по различным отраслям для быстрого реагирования и поиска решений по возвращению грузов на железную дорогу.