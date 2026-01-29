В 2026 году объем грузов, перевозимых по сети РЖД, должен достигнуть 1 млрд 132 млн тонн.

Вопрос о том, как достичь целей нового года с помощью совместных усилий, был обсужден на рабочем собрании главы РЖД Олега Белозёрова с ведущими грузоотправителями страны. Представители Минтранса, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза также присутствовали на совещании.
Основной темой встречи было открытое обсуждение с грузоотправителями и грузополучателями возможных действий, которые в текущих экономических условиях помогут обеспечить перевозку дополнительных объемов грузов и более эффективно использовать существующие возможности железнодорожной сети.
«В условиях замедления экономики снижение погрузки является закономерным. Однако в некоторых сегментах мы видим рекордные показатели. Важной задачей является управление пустыми вагонами и повышение дисциплины планирования перевозок. Мы стремимся к открытому диалогу, понятным решениям и совместной ответственности за результат», - заявил Олег Белозёров.
На сети сохраняется избыток подвижного состава: парк превышает 1,4 млн единиц, из которых не менее 200 тыс. вагонов являются лишними. Систематическая совместная работа с операторами подвижного состава по повышению эффективности использования погрузочных ресурсов принесла заметные результаты.
По итогам 2025 года оборот вагона на инфраструктуре РЖД сократился до 13,58 суток (-0,72 суток по сравнению с 2024 годом), участковая скорость увеличилась на 8,4%. К концу года доля груженых отправок, доставленных в установленный срок, достигла 99%.
Особое внимание было уделено проблеме «надутых» заявок. В прошлом году грузоотправители подали заявки на перевозку 2 млрд 251 млн тонн при фактически погруженных 1 млрд 115,8 млн тонн. Из-за завышенных планов по ряду направлений не был принят значительный объем груза.
Олег Белозёров подчеркнул, что они готовы тщательно анализировать причины недостаточной загрузки в каждой конкретной ситуации и вместе с грузоотправителями искать наилучшие решения для всех сторон.
РЖД предложила следующие меры:
Заместитель министра транспорта России Алексей Шило, принимавший участие во встрече, отметил, что перевозка грузов железнодорожным транспортом находится под особым контролем правительства. Минтранс информирует ведомства о потерях в загрузке по различным отраслям для быстрого реагирования и поиска решений по возвращению грузов на железную дорогу.