В 2025 году услугой доставки пищи к поезду на Горьковской железнодорожной линии воспользовались свыше 2,5 тысяч пассажиров.

15:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году более 2,5 тыс. человек воспользовались услугой доставки еды к поездам дальнего следования, предоставляемой АО «ФПК» на территории Горьковской железной дороги. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Наибольшим спросом пользовались пассажиры, отправляющиеся с вокзалов Нижний Новгород, Киров, Балезино и Красный Узел. Самыми востребованными блюдами были русская и кавказская кухня, а также пицца.

Заказ можно оформить при покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также добавить услугу к уже купленному билету в разделе «Оформление услуг к билетам». Для удобства оформления заказа на столиках в плацкартных и на зеркалах купейных, СВ и вагонов класса «Люкс» размещены QR-коды.

Услуга также доступна в Казани, Ижевске, Владимире, Коврове, Арзамасе и Сергаче. В дополнение к этому, сервис можно использовать в Агрызе, Канаше, Янауле и Красноуфимске.

Сфера оказания услуги будет продолжать расширяться на других маршрутах дальнего следования. Список кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере их подключения к сервису.

Подробную информацию об услуге можно найти в разделе «Доставка еды к поезду» на сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.