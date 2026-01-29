Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Северная железная дорога уплатила налоги в размере 10,3 млрд рублей.

2026-01-29 15:31
В 2025 году компании ОАО «РЖД», находящиеся в регионах РФ, через которые проходит Северная железная дорога, внесли в консолидированные бюджеты этих регионов свыше 10,3 млрд рублей в виде налогов. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В течение года в региональные и местные бюджеты Архангельской области было перечислено 2 млрд 679 млн рублей, в бюджеты Вологодской области – 2 млрд 97 млн рублей, Республики Коми – 2 млрд 92 млн рублей, Ярославской области – 1 млрд 998 млн рублей, Костромской области – 777 млн рублей, Ямало-Ненецкого АО – 476 млн рублей, Ивановской области – 237 млн рублей.

Также филиалы ОАО «РЖД», расположенные на территории Северной железной дороги, внесли в бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ более 17,5 млрд рублей в виде страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение сотрудников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

