Магистраль Горького провела предупредительные проверки на железнодорожных переездах в Чувашии и Татарстане.

13:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги, вместе с ГИБДД и отрядом детских инспекторов движения, провели профилактические акции на железнодорожных переездах в Татарстане и Чувашии.

Основная цель этих мероприятий - предотвращение аварий на дорогах, в которых участвуют автомобили и поезда, а также напоминание водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и улучшение дисциплины на дорогах.

Акции проходили на участках с наибольшим автомобильным трафиком. Во время рейда были проведены профилактические беседы с более чем 140 водителями. Им также были выданы информационные буклеты и брошюры на тему безопасности дорожного движения.

Отметим, что количество нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги в 2025 году уменьшилось на 16% по сравнению с предыдущим годом. Так, за прошлый год было зафиксировано 216 случаев. В 2025 году на переездах произошло 8 столкновений автомобилей с поездами, включая 2 в Татарстане и 1 в Чувашии. Для сравнения: в 2024 году произошло 18 ДТП, из них 3 – в Татарстане, 2 – в Чувашии.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.