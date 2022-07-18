16:31

Для улучшения обслуживания пассажиров с 18 июля пригородному поезду № 6718 Майна – Ульяновск назначена дополнительная остановка на платформе 844 км.

Пригородный поезд № 6718 отправляется ежедневно из Майны в 18:27 и прибывает в Ульяновск в 19:44. Время указано местное. В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Разъезд 844 км, Ляховка, Выры, 858 км, 864 км, Охотничья, Мотостроитель, им. Г. Д. Гая, 878 км, Анненково и Студенческая.

Проездные документы можно приобрести с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», в кассах и терминалах АО «Башкортостанская ППК» и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.