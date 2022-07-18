Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородному поезду № 6718 Майна – Ульяновск назначена дополнительная остановка

2022-07-18 16:31
Пригородному поезду № 6718 Майна – Ульяновск назначена дополнительная остановка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения обслуживания пассажиров с 18 июля пригородному поезду № 6718 Майна – Ульяновск назначена дополнительная остановка на платформе 844 км.

Пригородный поезд № 6718 отправляется ежедневно из Майны в 18:27 и прибывает в Ульяновск в 19:44. Время указано местное. В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Разъезд 844 км, Ляховка, Выры, 858 км, 864 км, Охотничья, Мотостроитель, им. Г. Д. Гая, 878 км, Анненково и Студенческая.

Проездные документы можно приобрести с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», в кассах и терминалах АО «Башкортостанская ППК» и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru