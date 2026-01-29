Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Жидовской автономной области была открыта базовая школа ОАО «РЖД»

2026-01-29 10:14
Средняя общеобразовательная школа № 6 в Биробиджане (ЕАО) стала одной из опорных школ ОАО «РЖД» на Дальнем Востоке. Договор о сотрудничестве был подписан между Дальневосточной железной дорогой и руководством учебного заведения в рамках VI форума «Траектория знаний», проходившего в Хабаровске.

На сегодняшний день на территории Дальневосточной железной дороги, включая Хабаровский и Приморский края, Амурскую и Еврейскую автономные области, функционируют 25 опорных школ. Большинство из них находятся в отдаленных населенных пунктах БАМа, таких как Березовый, Новый Ургал, Горин, Высокогорный и другие.

Организация опорных школ является ключевым элементом профессиональной ориентации в ОАО «РЖД». Школы, включенные в программу компании, получают поддержку в создании материально-технической базы и организации профессионального обучения. Сотрудники железной дороги помогают в обустройстве классов, предоставляют современное учебное оборудование и инвентарь, улучшают условия на территории школы и помогают в ремонте зданий. Учебные заведения получают учебники по основам железнодорожного дела, а также дополнительные материалы по физике, математике, информатике. Все это способствует улучшению качества образования выпускников и их последующему поступлению в транспортные вузы на актуальные железнодорожные специальности.

В 2025 году более 130 выпускников опорных школ были зачислены в отраслевые средние и высшие учебные заведения, 20 из них подписали целевые контракты с предприятиями ДВЖД. Около 320 выпускников отраслевых колледжей и университетов нашли работу на железнодорожных предприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

