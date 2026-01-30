Северная железнодорожная компания продолжает уменьшать количество выбросов в атмосферу и водоемы.

15:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году, в рамках своих усилий по сокращению негативного влияния на окружающую среду, Северная железная дорога уменьшила выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 4,7% по отношению к 2024 году. Сброс сточных вод, которые не были должным образом очищены, уменьшился на 2,1%. Было отправлено на переработку 130 тонн бумаги, пластика и других отходов. В ходе ежемесячной корпоративной акции "Зеленая пятница" работники железной дороги сэкономили 51,8 тыс. кВт электроэнергии, 23,4 тонн угля, бензина, дизельного топлива, мазута.

В процессе работы железнодорожных предприятий используются ресурсосберегающие и экологически чистые технологии - перевод котельных на альтернативные виды топлива, использование бережных методов очистки сточных вод, рациональное использование ресурсов, соблюдение технологических процессов при эксплуатации объектов и оборудования, проведение плановых работ по их обслуживанию и содержанию.

Так, в 2025 году котельные некоторых железнодорожных объектов на станциях Вездино, Уса, Сейда, Охотпост в Республике Коми, Тихменево в Ярославской области, Пищалкино в Тверской области, а также на станции Архангельск начали работать на электроотоплении вместо угля. На станции Данилов была проведена реконструкция мазутной котельной - ее перевели на газ.

На магистрали постоянно контролируется экологическая ситуация и влияние на нее железнодорожных предприятий. В 2025 году специалисты объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды СЖД провели 10,6 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, измерений показателей уровня шума и вибрации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.