В 2025 году примерно 19 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на Северной железнодорожной линии.

15:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на железнодорожных станциях и остановках Северной железной дороги 18,9 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения получили специализированную поддержку. Это на 8,9% больше, чем в 2024 году.

Наиболее часто такая помощь оказывалась на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Сыктывкар, Иваново, а также на станциях Тейково, Каджером, Нерехта, Шуя, Костылево, Вичуга и Обозерская.

Отметим: заявления на получение помощи на железнодорожных станциях Северной магистрали принимаются в Центре поддержки мобильности. Работники центра встречают пассажиров, помогают с оформлением проездных билетов, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажирам предоставляются кресло-коляска или каталка для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Заявление в Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» можно подать по телефону 8 (800) 775-00-00, через приложение «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru. Заявление следует подать не менее чем за сутки до даты оказания помощи.

В 2025 году продолжилась работа по адаптации разнообразных объектов пассажирской инфраструктуры на Северной железной дороге для обеспечения комфорта и безопасности лиц с ограниченными возможностями передвижения. В частности, в рамках капитального ремонта на станции Ядриха были улучшены условия на вокзале и платформах, в Данилове во время ремонта платформы была установлена шуц-линия, обозначающая зону риска, в Воркуте и Плесецкой лестницы оснастили пандусами. На станциях Кослан, Межог появились низкие прилавки у окон билетных касс, в Инте в кассе установлено специальное оборудование для слабослышащих. Входы в здания и санитарные комнаты для лиц с ограниченной мобильностью на вокзалах в Архангельске, Воркуте, Вологде, Данилове, Инте, Рыбинске, Череповце оснащены кнопками вызова персонала, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.