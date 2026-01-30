Более 40 станций Горьковской магистрали оборудованы системой "Умный вокзал".

14:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии оснастили более 40 станций в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Мордовии автоматической системой дистанционного контроля вокзалов.

Эта услуга удобна для путешественников из малых населенных пунктов, где вокзалы функционируют по специальному графику. В 2025 году система стала доступна на станциях Гороховец, Вязники, Мураши, Красный узел, Алатырь и Буа.

Входные двери вокзалов, оснащенных этим комплексом, автоматически открываются и закрываются. Пассажир может воспользоваться зданием вокзала, даже если его поезд отправляется или прибывает во время, когда вокзал должен быть закрыт по расписанию. Для этого ему нужно просто нажать кнопку вызова у входной двери. Сигнал будет отправлен диспетчеру, который откроет дверь.

Кроме того, на каждом "умном" вокзале установлен ЖК-дисплей с расписанием поездов, отображением местного времени и трансляцией видеороликов. Для обеспечения безопасности вокзалы оснащены системами видеонаблюдения.

Диспетчер круглосуточно контролирует входные зоны, информационные табло, температурные условия, освещение и пожарную сигнализацию. Он может дистанционно обновлять информацию на табло, транслировать аудиообъявления и консультировать пассажиров по аудиосвязи, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.