В 2025 году около 41 миллиона пассажиров было транспортировано по пригородным маршрутам Северо-Кавказской железнодорожной сети.

2026-01-30 14:19
В 2025 году около 41 млн пассажиров было перевезено на пригородных маршрутах Северо-Кавказской железной дороги, причем 54% от общего количества пассажиров были направлены в пределах Краснодарского края.

В прошлом году 22 млн человек предпочли использовать пригородные поезда для перемещения по Кубани. В течение того же времени в Ростовской области было перевезено 9,7 млн пассажиров в пригородном транспорте, в Ставропольском крае - 6,5 млн.

В 2025 году в республиках Северного Кавказа наибольшее число пассажиров было перевезено пригородными поездами в Дагестане - 2,4 млн человек. В Адыгее было отправлено 145 тыс. пассажиров, в Северной Осетии - Алании - 121 тыс., в Карачаево-Черкесии - 43 тыс., Кабардино-Балкарии - 25 тыс.

Отметим, что на пригородных маршрутах Северо-Кавказской железной дороги работают 2 перевозчика - АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" и АО "Кубань Экспресс-Пригород", как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

