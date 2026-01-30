Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на путепроводах Свердловской железной дороги случилось 3 аварии.

2026-01-30 13:48
В 2025 году на путепроводах Свердловской железной дороги случилось 3 аварии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на железнодорожных переездах СвЖД было зарегистрировано 3 аварии, в которых получил травмы один человек. В каждом из этих случаев водители автомобилей нарушили правила дорожного движения, игнорируя предупреждающие знаки и сигналы переездной сигнализации, и выехали на переезд перед приближающимся поездом. Машинисты применили экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать.

24 февраля на переезде между станцией Алябьево и разъездом Таежный в ХМАО – Югре водитель легкового автомобиля выехал на пути на «красный» перед пригородным поездом № 7474, следовавшим по маршруту Верхнекондинская – Ивдель-1. В результате аварии был поврежден локомотив, поезд выбился из графика, но, к счастью, никто не пострадал.

31 июля на переезде станции Бахаревка в Пермском крае произошло ДТП из-за нетрезвого водителя, который выехал на пути, несмотря на приближающийся грузовой поезд.

5 августа на участке Богданович – Пышминская в Свердловской области водитель грузовика, игнорируя сигналы автоматической переездной сигнализации, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате аварии получил травмы помощник машиниста.

В общем и целом, в 2025 году дежурные по переездам на СвЖД зарегистрировали более 900 случаев нарушения водителями правил дорожного движения. Две трети из них – в Свердловской области (673 нарушения). 192 нарушения ПДД зафиксировано в ХМАО – Югре, 58 – в Пермском крае, 11 – в Тюменской области, одно нарушение – в ЯНАО. Информация о выявленных случаях была передана в ГИБДД.

СвЖД напоминает водителям, что железнодорожный транспорт имеет приоритет перед другими участниками дорожного движения. Не допускается въезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Проезд запрещен, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru