В 2025 году на путепроводах Свердловской железной дороги случилось 3 аварии.

13:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на железнодорожных переездах СвЖД было зарегистрировано 3 аварии, в которых получил травмы один человек. В каждом из этих случаев водители автомобилей нарушили правила дорожного движения, игнорируя предупреждающие знаки и сигналы переездной сигнализации, и выехали на переезд перед приближающимся поездом. Машинисты применили экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать.

24 февраля на переезде между станцией Алябьево и разъездом Таежный в ХМАО – Югре водитель легкового автомобиля выехал на пути на «красный» перед пригородным поездом № 7474, следовавшим по маршруту Верхнекондинская – Ивдель-1. В результате аварии был поврежден локомотив, поезд выбился из графика, но, к счастью, никто не пострадал.

31 июля на переезде станции Бахаревка в Пермском крае произошло ДТП из-за нетрезвого водителя, который выехал на пути, несмотря на приближающийся грузовой поезд.

5 августа на участке Богданович – Пышминская в Свердловской области водитель грузовика, игнорируя сигналы автоматической переездной сигнализации, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате аварии получил травмы помощник машиниста.

В общем и целом, в 2025 году дежурные по переездам на СвЖД зарегистрировали более 900 случаев нарушения водителями правил дорожного движения. Две трети из них – в Свердловской области (673 нарушения). 192 нарушения ПДД зафиксировано в ХМАО – Югре, 58 – в Пермском крае, 11 – в Тюменской области, одно нарушение – в ЯНАО. Информация о выявленных случаях была передана в ГИБДД.

СвЖД напоминает водителям, что железнодорожный транспорт имеет приоритет перед другими участниками дорожного движения. Не допускается въезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Проезд запрещен, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.