В 2025 году на станциях Горьковского железнодорожного направления была оказана поддержка около 30 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

В 2025 году около 30 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на территории станций Горьковской железнодорожной сети. Это на 9% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство заявок было подано от посетителей станций Нижний Новгород (6,8 тыс.), Киров (5,2 тыс.), Казань (3,3 тыс.), Ижевск (2,4 тыс.), Казань-Восстание (1,8 тыс.) и Владимир (1,2 тыс.).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают им оформить билеты, сопровождают по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляются кресло-коляска или каталка для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

В декабре 2025 года на станциях Киров, Ижевск и Агрыз были открыты новые залы ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями. Они оборудованы кнопкой вызова персонала, индукционным оборудованием, диванами с мягкой обивкой, табло с временем прибытия и отправления поездов. В залах предусмотрены удобные места для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для слабослышащих, глухих и слабовидящих в сопровождении собак-поводырей.

В рамках работ по адаптации инфраструктуры Горьковской железной дороги для пассажиров с ограниченными возможностями были обновлены пандусы на станциях Чебоксары, Канаш, Красноуфимск и Сергач, а также оборудованы шуц-линии на вокзалах Дзержинск и Сергач.

ОАО «РЖД» предлагает услуги через свой Центр поддержки мобильности, который работает 24/7 без выходных. Вы можете узнать о доступных услугах, подать заявку на сопровождение и помощь, а также забронировать места в поездах дальнего следования на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку следует подать не позднее чем за три дня до поездки и не ранее чем за 24 часа до предоставления услуг, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.