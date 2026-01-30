В 2025 году сумма вложений в развитие железнодорожной системы Омской области достигла 7,3 млрд. рублей.

09:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году ПАО «РЖД» вложило 7,3 млрд рублей в улучшение железнодорожной инфраструктуры Омской области, причем более половины этих средств были использованы для модернизации и ремонта путевого оборудования.

Наиболее крупные ремонтные работы были выполнены на участках Кормиловка – Калачинская, Московка – Сыропятское, Фадино – Стрела, Сыропятское – Кормиловка, Входная – Карбышево-I и на станции Входная.

Все объекты инфраструктуры, которые были введены в эксплуатацию в 2025 году, играют ключевую роль в развитии и увеличении пропускной способности Западно-Сибирской железной дороги. Они также значительно способствуют увеличению промышленного потенциала Омской области за счет своевременной отправки и приема грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.