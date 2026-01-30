В 2025 году на улучшение инфраструктуры Забайкальской железной дороги было направлено 34,9 миллиарда рублей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на инвестиционные проекты, направленные на увеличение пропускной способности Забайкальской магистрали, было выделено 34,9 млрд рублей.

Большая часть этих средств была использована для реконструкции станционной инфраструктуры.

На железнодорожной станции Сковородино, через которую проходит большая часть грузов по Транссибу в порты Приморья, была завершена реконструкция устройств сигнализации, централизации и блокировки. Также были введены в эксплуатацию участки реконструируемых железнодорожных путей на восточной и западной горловинах.

В рамках реконструкции станции Магдагачи была запущена система автоматического управления торможением поездов, устройства железнодорожной автоматики и телемеханики (светофоры, стрелочные переводы и т. д.), а также введены в эксплуатацию соединительный путь и четыре приемоотправочных пути.

На станции Завитая были введены в эксплуатацию пять стрелочных переводов и аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля для диагностики и регистрации состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

На участке Могоча – Таптугары – Семиозерный по главным путям в обоих направлениях движения были введены в действие современные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики.

Все проведенные мероприятия способствовали увеличению провозной способности станций, расположенных на Транссибе.

Также в 2025 году на ЗабЖД был проведен капитальный ремонт более 230 км пути.

Для усиления системы электроснабжения были обновлены 13 тяговых подстанций на главном ходу. В Забайкальском крае модернизацию провели на подстанциях Тарбагатай, Харагун, Зилово и Бушулей, в Амурской области – на Бамовской, Короли и Бурея.

В прошлом году были завершены работы на семи искусственных объектах ЗабЖД. В частности, в ноябре был окончен капитальный ремонт металлического железнодорожного моста, построенного в 1900 году через реку Онон в Забайкальском крае. Этот мост, по которому проходят поезда в направлении китайской границы, является одним из самых больших в регионе, его длина составляет 445,29 м. Замена опорных элементов, двух пролетных конструкций и укрепление опор позволили увеличить срок службы моста на 300 месяцев. Общая стоимость проекта достигла 667 млн рублей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.