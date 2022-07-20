Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

2022-07-20 11:17
Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове, СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

Комфортная «джазовая» электричка Екатеринбург – Камышлов – Екатеринбург в день фестиваля будет следовать с остановками на о. п. Первомайская и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 30 минут. График движения поезда составлен таким образом, чтобы по возвращению в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро.

Пригородный поезд № 7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов отправится в 10:00 (здесь и далее – время местное), на о. п. Первомайская прибудет в 10:06, на станцию Шарташ – в 10:10, в Камышлов – в 12:30.

Пригородный поезд № 7225 сообщением Камышлов – Екатеринбург-Пассажирский отправится в 21:10, на станцию Шарташ прибудет в 23:22, на о. п. Первомайская – в 23:25, на станцию Екатеринбург-Пассажирский – в 23:32.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru