Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

11:17

6 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове, СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

Комфортная «джазовая» электричка Екатеринбург – Камышлов – Екатеринбург в день фестиваля будет следовать с остановками на о. п. Первомайская и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 30 минут. График движения поезда составлен таким образом, чтобы по возвращению в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро.

Пригородный поезд № 7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов отправится в 10:00 (здесь и далее – время местное), на о. п. Первомайская прибудет в 10:06, на станцию Шарташ – в 10:10, в Камышлов – в 12:30.

Пригородный поезд № 7225 сообщением Камышлов – Екатеринбург-Пассажирский отправится в 21:10, на станцию Шарташ прибудет в 23:22, на о. п. Первомайская – в 23:25, на станцию Екатеринбург-Пассажирский – в 23:32.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.