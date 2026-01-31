Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Карелии на площадке "Морозная" была представлена экспозиция "Поезд Санта Клауса".

2026-01-31 20:14
В Карелии на площадке
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Статическая выставка "Поезд Деда Мороза" открылась 31 января на станции Морозная, расположенной в Сортавальском районе Республики Карелии.

Те, кто приезжает в Карелию, могут осмотреть вагоны "Передвижная резиденция Деда Мороза", "Сказочная деревня" и "Снежная королева", а также посетить вагон-магазин, вагон-ресторан и вагон-кафе.

На станции Морозная предусмотрена остановка пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, пригородного поезда Лодейное Поле – Сортавала, а также ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Билеты доступны для покупки в кассе на входе на станцию, в автомате для продажи билетов в ретропоезде и в вагонах прямого сообщения Москва – Рускеала поезда № 160.

