На месте происшествия в Кировской области трудятся свыше 300 работников железной дороги.

2026-02-01 23:00
Ведутся мероприятия по устранению последствий инцидента на участке Оричи – Шалегово между Кировом и Котельничем, где 1 февраля случился сход 21 вагона товарного поезда.

На текущий момент производится очистка от съехавших с рельсов вагонов. Планируется заменить поврежденные части инфраструктуры. Предстоит восстановление примерно 900 м железнодорожного пути.

В процессе работ принимают участие около 300 работников железной дороги, 2 ремонтных поезда и другое специализированное оборудование.

Для организации работ по устранению последствий схода в РЖД функционирует оперативный центр под управлением первого заместителя главы компании Сергея Кобзева.

