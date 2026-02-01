В связи с инцидентом, когда вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, некоторые поезда будут следовать по измененному маршруту, чтобы обойти место происшествия.

В связи с инцидентом на железнодорожных путях в Кировской области, где произошел сход вагонов грузового поезда, некоторые поезда будут следовать по измененному маршруту, минуя место происшествия.

Поезда будут проходить через станции Киров, Балезино, Ижевск, Агрыз, Арзамас:

№ 91 Северобайкальск – Москва (отправление 29 января);

№ 31 Киров – Москва (отправление 1 февраля);

№ 11 Новый Уренгой – Москва (отправление 30 января).

После прохождения станции Нижний Новгород поезда вернутся на основной маршрут.

Поезд № 1 Владивосток – Москва, отправление которого запланировано на 26 января, пройдет через станции Киров, Балезино, Ижевск, Агрыз, Арзамас, Нижний Новгород, Новки и Иваново. Затем с Ярославля поезд вернется на основной маршрут.

Поезд № 2 Москва – Владивосток, отправление которого намечено на 1 февраля, пройдет через станции Котельнич, Нижний Новгород, Арзамас, Агрыз и Ижевск. Затем с Чепца поезд вернется на основной маршрут.

Поезд № 311 Воркута – Новороссийск, отправление которого запланировано на 31 января, пройдет через станции Киров, Балезино, Ижевск и Агрыз. Затем с Арзамаса поезд вернется на основной маршрут.

Поезд № 290 Нижний Новгород – Москва, отправление которого намечено на 1 февраля, пройдет через станции Котельнич, Свеча, Вологда и Коноша. Затем с Котласа поезд вернется на основной маршрут.

Все пассажиры будут уведомлены о изменениях по СМС.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте РЖД.

Круглосуточный бесплатный номер службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».