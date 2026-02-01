О трафике пассажирских железнодорожных составов в Кировском регионе

19:12

В результате инцидента с грузовым поездом, произошедшим на участке Оричи - Шалегово Горьковской железнодорожной линии, некоторые дальнего следования поезда в настоящий момент испытывают задержки:

№ 1 Владивосток – Москва;

№ 2 Москва – Владивосток;

№ 91 Северобайкальск – Москва.

Согласно последним данным, 1 февраля 2026 года в 15:50 произошел сход 21 вагона грузового состава. Жертв и пострадавших нет.

На данный момент на месте происшествия проводятся восстановительные работы с использованием 3 восстановительных поездов.

Выясняются причины случившегося.

Для управления работами по устранению последствий инцидента на Горьковской железной дороге создан оперативный штаб.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.