О трафике пассажирских железнодорожных составов в Кировском регионе

2026-02-01 19:12
В результате инцидента с грузовым поездом, произошедшим на участке Оричи - Шалегово Горьковской железнодорожной линии, некоторые дальнего следования поезда в настоящий момент испытывают задержки:

  • № 1 Владивосток – Москва;
  • № 2 Москва – Владивосток;
  • № 91 Северобайкальск – Москва. 

Согласно последним данным, 1 февраля 2026 года в 15:50 произошел сход 21 вагона грузового состава. Жертв и пострадавших нет.

На данный момент на месте происшествия проводятся восстановительные работы с использованием 3 восстановительных поездов.

Выясняются причины случившегося.

Для управления работами по устранению последствий инцидента на Горьковской железной дороге создан оперативный штаб.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

