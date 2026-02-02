Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда начали ходить по одной дороге на участке Оричи - Шалегово в Кировском регионе.

2026-02-02 20:11
В 19:40 2 февраля работники железной дороги возобновили движение поездов по одной из линий на участке Оричи – Шалегово Горьковской железнодорожной магистрали.

Напомним, что 1 февраля 2026 года в 15:50 случился сход 22 вагонов грузового состава.

В процессе устранения последствий инцидента участвуют более 300 сотрудников железной дороги, используются восстановительные поезда и специальная техника.

Для организации работ по устранению последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

Работы по восстановлению продолжаются на месте происшествия. Согласно последним данным, в целом будет восстановлено более 300 метров пути.

Сотрудники железной дороги предпринимают все необходимые действия для восстановления движения поездов согласно расписанию.

