В первом месяце 2026 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было перевезено 7,8 миллионов тонн товаров.

14:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в январе 2026 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было загружено 7,8 млн тонн грузов, что на 0,4% больше, чем в январе 2025 года. В частности:

химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (снижение на 0,5%);

железной и марганцевой руды – 2,1 млн тонн (увеличение на 3,1%);

строительных материалов – 1 млн тонн (снижение на 9,2%);

нефти и нефтепродуктов – 985 тыс. тонн (увеличение на 4,6%);

лесоматериалов – 206,2 тыс. тонн (увеличение на 12,1%);

химических веществ и соды – 78,5 тыс. тонн (увеличение на 40,5%);

цемента – 32,7 тыс. тонн (снижение на 14,3%);

цветной и серной руды – 22,7 тыс. тонн (увеличение на 14,6%).

Тарифный грузооборот в январе 2026 года достиг почти 13,2 млрд тонно-км (снижение на 11%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 16,7 млрд тонно-км (снижение на 11,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.