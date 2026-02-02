В первом месяце 2026 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было перевезено 7,8 миллионов тонн товаров.
2026-02-0214:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Согласно оперативной информации, в январе 2026 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было загружено 7,8 млн тонн грузов, что на 0,4% больше, чем в январе 2025 года. В частности:
химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (снижение на 0,5%);
железной и марганцевой руды – 2,1 млн тонн (увеличение на 3,1%);
строительных материалов – 1 млн тонн (снижение на 9,2%);
нефти и нефтепродуктов – 985 тыс. тонн (увеличение на 4,6%);
лесоматериалов – 206,2 тыс. тонн (увеличение на 12,1%);
химических веществ и соды – 78,5 тыс. тонн (увеличение на 40,5%);
цемента – 32,7 тыс. тонн (снижение на 14,3%);
цветной и серной руды – 22,7 тыс. тонн (увеличение на 14,6%).
Тарифный грузооборот в январе 2026 года достиг почти 13,2 млрд тонно-км (снижение на 11%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 16,7 млрд тонно-км (снижение на 11,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
