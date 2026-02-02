Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено более 2 миллионов тонн груза.

2026-02-02 14:07
В январе 2026 года Горьковская железная дорога обработала 2,1 млн тонн груза, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В частности, в январе было обработано:

  • нефти и нефтепродуктов – 920,1 тыс. тонн (увеличение на 10,2% по сравнению с 2025 годом);
  • лесоматериалов – 222 тыс. тонн (рост на 7,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 185,1 тыс. тонн (снижение на 2,9%);
  • химических реагентов и соды – 115,2 тыс. тонн (прирост на 0,3%);
  • черных металлов – 101,6 тыс. тонн (падение на 42,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 72,4 тыс. тонн (уменьшение на 11,7%);
  • цемента – 58,6 тыс. тонн (сокращение на 17,3%);
  • зерна – 49,2 тыс. тонн (рост на 66,7%).

Грузооборот в январе 2026 года достиг 10,5 млрд тарифных тонно-км (снижение на 20,4%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,1 млрд тонно-км (уменьшение на 19,4%).

Внешние негативные факторы продолжают оказывать влияние на показатели погрузки, что приводит к снижению отправки таких грузов, как черные металлы (на 42,3%), цемент (на 17,3%), промышленное сырье и формовочные материалы (на 11,7%), химические и минеральные удобрения (на 2,9%).

Стоит отметить, что сохраняется положительная динамика в отправке нефти и нефтепродуктов (рост на 10,2%). Также наблюдается возобновление роста погрузки нового урожая зерна (на 66,7%), лесных грузов (на 7,5%), химических реагентов и соды (на 0,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

