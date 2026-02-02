В январе 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено более 2 миллионов тонн груза.

В январе 2026 года Горьковская железная дорога обработала 2,1 млн тонн груза, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
В частности, в январе было обработано:
Грузооборот в январе 2026 года достиг 10,5 млрд тарифных тонно-км (снижение на 20,4%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,1 млрд тонно-км (уменьшение на 19,4%).
Внешние негативные факторы продолжают оказывать влияние на показатели погрузки, что приводит к снижению отправки таких грузов, как черные металлы (на 42,3%), цемент (на 17,3%), промышленное сырье и формовочные материалы (на 11,7%), химические и минеральные удобрения (на 2,9%).
Стоит отметить, что сохраняется положительная динамика в отправке нефти и нефтепродуктов (рост на 10,2%). Также наблюдается возобновление роста погрузки нового урожая зерна (на 66,7%), лесных грузов (на 7,5%), химических реагентов и соды (на 0,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.