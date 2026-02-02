Во время ремонтных работ на участке Оричи - Шалегово в Кировской области, перевозка пассажиров через блок-пост осуществляется с помощью автотранспорта.

Во время ремонтных работ на участке Оричи - Шалегово в Кировской области, пассажирская перевозка через барьерный участок осуществляется автотранспортом.

Автобусы обслуживают маршрут Киров - Котельнич для пассажиров следующих поездов:

№ 32 Москва – Киров (отправление 1 февраля);

№ 77 Абакан – Москва (отправление 30 января);

№ 86 Москва – Серов (отправление 1 февраля);

№ 31 Киров – Москва (отправление 2 января);

№ 131 Ижевск – Санкт- Петербург (отправление 1 февраля).

После этого пассажиры смогут пересесть и продолжить свое путешествие на поезде по выбранному маршруту.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Телефон службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» работает круглосуточно: 8 (800) 775-00-00 (звонки со всей территории России бесплатны).