Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской магистрали изменится с 24 июля в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Кубинка-1 – Тучково

2022-07-21 10:33
Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 24 июля в связи с началом укладки бесстыкового пути на участке Кубинка-1 – Тучково общей протяженностью 10,7 км. Это позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума, а также повысить комфорт пассажиров во время поездки.

В ходе работ будут уложены 14 рельсовых плетей по 800 м каждая, проведена подсыпка щебеночного балласта, выправка и сварка бесстыкового пути.

Технологические «окна» в июле назначены с 24 по 29 июля с 22:15 до 06:05 преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления МЖД. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

