В 2025 году число посетителей культурно-исторического ансамбля Северной железной дороги в Ярославле превысило 6 тысяч.

11:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала до конца 2025 года культурно-исторический комплекс (КИК) посетило более 6 тысяч человек, включая около 3 тысяч учащихся и студентов.

К 75-летию Великой Победы была организована экспозиция «Героизм железнодорожников», демонстрирующая вклад сотрудников железных дорог в борьбу против оккупантов, а также выставка «Воркута – драгоценность Северной магистрали». Историю возникновения города раскрыл автор экспозиции - Федор Колпаков, подполковник запаса, член Союза журналистов России, писатель и просветитель.

В ноябре в КИК открылась выставка «Чемоданное настроение», которая собрала более 20 чемоданов из коллекций КИК и частных собраний.

В течение года КИК проводил разнообразные мероприятия: день открытых дверей для туристических компаний, городской семейный конкурс «Суперпапа», деловую конференцию, посвященную Всемирному дню качества, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.