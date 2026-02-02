Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году число посетителей культурно-исторического ансамбля Северной железной дороги в Ярославле превысило 6 тысяч.

2026-02-02 11:57
В 2025 году число посетителей культурно-исторического ансамбля Северной железной дороги в Ярославле превысило 6 тысяч.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала до конца 2025 года культурно-исторический комплекс (КИК) посетило более 6 тысяч человек, включая около 3 тысяч учащихся и студентов.

К 75-летию Великой Победы была организована экспозиция «Героизм железнодорожников», демонстрирующая вклад сотрудников железных дорог в борьбу против оккупантов, а также выставка «Воркута – драгоценность Северной магистрали». Историю возникновения города раскрыл автор экспозиции - Федор Колпаков, подполковник запаса, член Союза журналистов России, писатель и просветитель.

В ноябре в КИК открылась выставка «Чемоданное настроение», которая собрала более 20 чемоданов из коллекций КИК и частных собраний.

В течение года КИК проводил разнообразные мероприятия: день открытых дверей для туристических компаний, городской семейный конкурс «Суперпапа», деловую конференцию, посвященную Всемирному дню качества, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru