В 2025 году Северная железная дорога уплатила налоги в размере 10,3 млрд рублей.

В 2025 году компании ОАО «РЖД», находящиеся в регионах России, через которые проходит Северная железная дорога, внесли в консолидированные бюджеты этих регионов свыше 10,3 млрд рублей в виде налогов. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В течение года в региональные и местные бюджеты Архангельской области было перечислено 2 млрд 679 млн рублей, в бюджеты Вологодской области – 2 млрд 97 млн рублей, Республики Коми – 2 млрд 92 млн рублей, Ярославской области – 1 млрд 998 млн рублей, Костромской области – 777 млн рублей, Ямало-Ненецкого АО – 476 млн рублей, Ивановской области – 237 млн рублей.

Также стоит отметить, что филиалы ОАО «РЖД», расположенные на территории Северной железнодорожной магистрали, внесли в бюджеты государственных внебюджетных фондов России более 17,5 млрд рублей в виде страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение своих сотрудников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.